الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يسعى عشاق ومحبو الدواجن والبيض بصفة يومية مع صباح كل يوم لمعرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الدواجن، اليوم بالأسواق، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن في جميع الأسواق؛ إذ أن سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بتعاملات اليوم الصباحية مبلغ 61 جنيها، على أن سيصل إلى المستهلك النهائي بسعر سيتراوح ما بين 65 و75 جنيها، طبق المنطقة، في كل منطقة ستختلف عن الأخرى.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25-12-2023 بجميع أنواعها، سواء كانت البيضاء أو البلدي بالأسواق المحلية وسعر البيض.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين بـ61 جنيها للكيلو الواحد بتسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات بسعر سيتراوح ما بين 70 و80 جنيها للكيلو، طبق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين 

ووصل سعر الفراخ البلدي اليوم إلى 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.
وشهدت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا ايضا؛ إذ وصلت إلى 77 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و95 جنيها للكيلوجرام.

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار البيض اليوم الإثنين

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين بالمزرعة حوالي 115 جنيهًا، وفي حين يتراوح سعره للمستهلك قيمة 125 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق البيض الأبيض اليوم الاثنين حوالي 115 جنيهًا بالمزرعة، ليصل السعر للمستهلك بمبلغ 125 جنيهات.

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