أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، خاصة مع تراجع الأسعار، فقد شهد سوق الدواجن حالة من الاستقرار سواء في أسعار الدواجن أو البيض أو الكتاكيت أو أسعار الأعلاف، وذلك وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

سعر كيلو الفراخ البيضاء

يتساءك عدد كبير من ربات المنازل عن سعر كيلو الفراخ البيضاء والذي سجل سعرة اليوم الأحد مابين 62 و63 جنيهًا، مع مراعاة إضافة مابين 8 إلي 10 جنيهًا للكيلو كاهامش ربح للتجار.

اسعار الدواجن اليوم

ويهتم الكثير من المواطنون عن معرفة أسعارالفراخ الساسو والتي سجلت اليوم الأحد سعر تراوح بين 63 و64 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي

الفراخ البلدي والتي تحظ بإهتمام كبير من قبل العديد من المستهلكين، حيث يفضلها الكثير علي السفرات المصرية، وقد شهدت اسعارها حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجلت سعر تراوح ما بين 100 و101 جنيه.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 54 و55 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

تصل أسعار البانيه في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض الاحمر اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 121 و122 جنيهًا، ووصل

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 120 و122 جنيهًا،

سعر البيض البلدي اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 137 و138 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.