الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ
الفراخ

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، خاصة مع تراجع الأسعار، فقد شهد سوق الدواجن حالة من الاستقرار سواء في أسعار الدواجن أو البيض أو الكتاكيت أو أسعار الأعلاف، وذلك وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

سعر كيلو الفراخ البيضاء

يتساءك عدد كبير من ربات المنازل عن  سعر كيلو الفراخ البيضاء والذي سجل سعرة اليوم الأحد مابين 62 و63 جنيهًا، مع مراعاة إضافة مابين 8 إلي 10 جنيهًا للكيلو كاهامش ربح للتجار.

اسعار الدواجن اليوم

ويهتم الكثير من المواطنون عن معرفة أسعارالفراخ الساسو والتي سجلت اليوم الأحد سعر تراوح بين 63 و64 جنيهًا.

 سعر كيلو الفراخ البلدي

الفراخ البلدي والتي تحظ بإهتمام كبير من قبل العديد من المستهلكين، حيث يفضلها الكثير علي السفرات المصرية، وقد شهدت اسعارها حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجلت سعر تراوح ما بين 100 و101 جنيه.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 54 و55 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر  2023

تصل أسعار البانيه في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

شائعة ذبح سلالات الدواجن ومتابعة الزراعات.. "الزراعة فى أسبوع" (إنفوجراف)

سعر البيض الاحمر اليوم 

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 121 و122 جنيهًا، ووصل 

سعر البيض الأبيض اليوم 

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 120 و122 جنيهًا، 

سعر البيض البلدي  اليوم 

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 137 و138 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

اقرأ أيضاً

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار الفراخ سعر الكتكوت الأبيض اليوم سعر البيض أسعار أعلاف الفراخ اليوم أسعار الفراخ اليوم سعر الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم اسعار الدواجن البيضاء اليوم أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اسعار الكتاكيت اليوم أسعار البيض سعر الفراخ سعر كيلو البانيه

مواد متعلقة

سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

"هقتلك يا ريهام".. مجنون المشاهير يهدد 10 فنانين وإعلاميين بالقتل ما القصة؟

صناعة البتروكيماويات فى مصر تحقق الاكتفاء الذاتى وتقتحم الأسواق العالمية

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

والد ضحية القتل من أصدقائه في مشاجرة يروي تفاصيل وفاته بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة

نيويورك تايمز: اشتعال التظاهرات المناهضة لسياسات نتنياهو ومطالب برحيله ومحاكمته