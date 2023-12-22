شائعة ذبح سلالات الدواجن ومتابعة الزراعات.. "الزراعة فى أسبوع" (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإنفوجراف الأسبوعي رقم ١٧٤ حول أهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٥ حتى ٢١ ديسمبر، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصًا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

الزراعة في الأسبوع

وسلط الإنفوجراف الضوء على التهنئة التي تقدم بها، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وخلال هذا الأسبوع أيضًا استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية CGIAR الدكتورة أسمهان الوافي، والوفد المرافق لها، وبحث معهم علاقات التعاون المشترك، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعًا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي؛ لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، كما عقد أيضًا اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد" بمحافظة مطروح والذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة.

فيما صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لذا تم وضع سعر استرشادي 1600 جنيه والدولة تشتري بالأسعار العالية وفقًا لمصلحة الفلاح، كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن الانتهاء من إعطاء أكثر من 4.9 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر الماضي، كما استعرضت الإدارة المركزية للتشجير جهود تطوير المواقع التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستغلال الأصول التابعة للوزارة.

فيما نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية دورة تدريبية لعدد ١٢٠ مزارعًا في محافظة أسوان على أفضل الممارسات الزراعية، كما أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، عن أن المركز جاء في المركز الأول في التخصصات الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط والمركز الرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جميع التخصصات العلمية من خلال إعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، ضمن مشروع "حوكمة الأمان الحيوي لدعم استدامة الاستزراع المائي بمصر" والذى تم من خلال بروتوكول التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة منذ يونيو عام 2021.

وشارك عدد من باحثي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية فى فعاليات برنامج تدريبى بعنوان: "التتبع المترولوجي والتحقق من صحة الطرق التحليلية وضمان الجودة" والمنظم من قبل المعهد القومي للمعايرة، كما نظم المعمل برنامجًا تدريبيًا للمحللين الجدد في إطار إعداد الكوادر الفنية بالمعمل للعمل وفقًا لمواصفة ISO 17025:2017، كذلك ألقت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل محاضرة بعنوان: "دور المعامل المعتمدة بمنظومة سلامة الغذاء بمصر" بالاجتماع السنوي لمبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية (OCOP)" والمنظم بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بمصر، كما شارك المعمل أيضًا في المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات Food Africa، وبلغ إجمالي ما تم تحليله من عينات في مجال سلامة الغذاء 6200 عينة، خلال هذا الأسبوع.

الزراعة في أسبوع