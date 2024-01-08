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مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الإثنين 8-1-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

مع بداية كل يوم يحرص عشاق الدواجن والبيض على معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-1-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم وجود ارتفاعًا في الأسواق والمحال التجارية.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-1-2024

 وتوفر «الدستور» في هذا التقرير لمتابعيها معرفة أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم بلغ 68 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيهًا.
  • أسعار أمهات الدواجن اليوم الإثنين بلغت 55 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.
  • سعر الكيلو من الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» اليوم 71 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيهًا.
  • سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم الإثنين بلغت 100 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

  1. سعر كيلو البانيه اليوم وصل 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة.
  2. سعر كيلو الأوراك سيتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.
  3. سعر الكبد والقوانص سيتراوح سعرها وصل بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.
  4. سعر الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

  • سعر كرتونة الأحمر وصل من 125 لـ 135 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض بلغ 130 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك ستتراوح من مبلغ 140 جنيهًا.

متوسط أسعار الدواجن

 وعن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الإثنين في الأسواق للمستهلك، طبقا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وصل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو مبلغ 73.8 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء  بالأسواق للمستهلك من مبلغ 65 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

 ووصل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 110.9 جنيه، وستتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من مبلغ 95 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 6-1-2024

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الإثنين، فقد جاءت كالتالي: 

  • علف ناهي 19 % سعر 24450 جنيهًا.
  • علف نامي 21 % سعر 24550 جنيهًا.
  • علف بادي 23% بسعر 24600 جنيه.
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