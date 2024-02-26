الحشاشين أبرزها.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

أعلنت قناة دي ام سي عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان المقبل 2024، والتي وصلت إلى 7 أعمال درامية من ضمنها 4 أعمال 15 حلقة فقط .

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

ونرصد عبر التالي قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC المعروضة في شهر رمضان المقبل وكانت كالتالي..

مسلسل الحشاشين

تأليف عبدالرحيم كمال إخراج بيتر ميمي انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي .

مسلسل إمبراطورية ميم

تأليف رواية احسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد سلامة إنتاج اروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى .

مسلسل عتبات البهجة + بدون سابق انذار

بدون سابق انذار من تأليف ألما كفارنة إخراج هاني خليفة وبطولة اسر ياسين وعائشة بن احمد .

عتبات البهجة تأليف رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إخراج مجدي ابو عميرة إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي .

مسلسل بابا جه + فراولة

فراولة 15 حلقة..تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد علي إنتاج اسكاي ليميت احمد الدسوقي ومن بطولة : شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي .

بابا جيه 15 حلقة تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم ، محمود البزاوي، محمد اوتاكا .

مسلسل صدفة

تأليف ايمن سلامة إخراج سامح عبدالعزيز إنتاج شركة "فانتدج" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج.