الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الحشاشين أبرزها.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

قناة DMC
قناة DMC

أعلنت قناة دي ام سي عن قائمة المسلسلات التي ستقوم بعرضها خلال شهر رمضان المقبل 2024، والتي وصلت إلى 7 أعمال درامية من ضمنها 4 أعمال 15 حلقة فقط .

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

ونرصد عبر التالي قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC المعروضة في شهر رمضان المقبل وكانت كالتالي..

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محمود حمدان: الشركة المتحدة توفر كل ما يحتاجه العمل لإنجاحه جماهيريًا

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد انتهاء تصوير مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

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أشرف زكى: الشركة المتحدة نوعت فى الأعمال الرمضانية

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محمد حماقى يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية

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وليد فواز: شركة سينرجي وش السعد عليا.. و"حق عرب" مليء بالصراعات

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مسلسل "حدوتة منسية".. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله الحلقة الـ21

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موعد عرض مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك الحلقات الجديدة الـ20

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مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "عتبات البهجة" ليحيى الفخرانى

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لـ صبري فواز وشيرين رضا الحلقة الـ31

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دينا فؤاد لـ"الدستور": "حق عرب" تحد جديد.. وسعيدة بالعمل مع العوضي

مسلسل الحشاشين

تأليف عبدالرحيم كمال إخراج بيتر ميمي انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي .

مسلسلات رمضان 2024.. قصة حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024..  قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم

تأليف رواية احسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد سلامة إنتاج اروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى .

مسلسل عتبات البهجة + بدون سابق انذار

بدون سابق انذار من تأليف ألما كفارنة إخراج هاني خليفة وبطولة اسر ياسين وعائشة بن احمد .

عتبات البهجة تأليف رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إخراج مجدي ابو عميرة إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي .

مسلسل بابا جه + فراولة

فراولة 15 حلقة..تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد علي إنتاج اسكاي ليميت احمد الدسوقي ومن بطولة : شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي .

بابا جيه  15 حلقة تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم ، محمود البزاوي، محمد اوتاكا .

مسلسل صدفة

تأليف ايمن سلامة إخراج سامح عبدالعزيز إنتاج شركة "فانتدج" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج.

- الحشاشين - إمبراطورية م - عتبات البهجة بدون سابق انذار - بابا جه فراولة - صدفة مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

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