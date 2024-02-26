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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

دراما تُشبه الملحمة يقدمها الفنان كريم عبدالعزيز من خلال مسلسل الحشاشين، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

ويناقش فيه الفنان كريم عبدالعزيز تأسيس فرقة الحشاشين على يد حسن الصباح، وتاريخ تلك الفقرة الأشد فتكًا في التاريخ الإسلامي، ويتضح من برومو العمل أنه إنتاج ضخم من حيث أماكن التصوير.

قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى الدراما التاريخية، إذ يجسد النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح رحلة مليئة بالمغامرات، مراهنًا على أن يترك بصمة لامعة فى تاريخه الفني.

مسلسلات رمضان 2024.. عودة للدراما التاريخية والأسطورية بـ«الحشاشين» و«جودر»

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "الحشاشين" حصريا على قناة DMC

المسلسل الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، من تأليف الكاتب البارز عبدالرحيم كمال، الذي أتقن تلك الأعمال الفنية ذات الطابع التاريخي، إذ أن حسن الصباح هو شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات عديدة خلال الحلقات.

ثم تنتقل الأحداث بعد ذلك كي تدور حو انفصال تلك الطائفة عن العبيديين الفاطميين أواخر القرن الخامس هجري بالحادي عشر ميلادي؛ لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وتبدأ بينهم الصراعات من خلال تصاعد الأحداث طوال شهر رمضان.

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "الحشاشين" حصريا على قناة DMC

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" الذي يعرض ضمن موسم مسلسلاتر رمضان 2024 على شبكة قنوات DMC، بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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