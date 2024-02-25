مسلسلات رمضان 2024.. عودة للدراما التاريخية والأسطورية بـ«الحشاشين» و«جودر»

من المظاهر المهمة التى أرستها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى صناعة الدراما، خلال السنوات الأخيرة، تقديم الأعمال الفنية ذات الإنتاج الضخم، بعد غيابها عن عالم الدراما لسنوات طويلة، مع جذب عدد من النجوم لتقديمها، بعدما عزفوا عن الشاشة الصغيرة لفترة ليست بالقصيرة.

ونجحت «المتحدة» فى جذب نجوم السينما إلى الدراما من جديد، بعد أن عزف الكثير منهم عن تقديم أعمال درامية لفترة طويلة، بسبب ضعف المحتوى الدرامى المقدم، قبل أن تتمكن الشركة من خلق حالة ثراء فى الموضوعات المقدمة، ما شجع هؤلاء النجوم على العودة إلى الشاشة الصغيرة مجددًا، على رأسهم كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال.

وكان أول هذه الأعمال ذات الإنتاج الضخم التى أعادت «المتحدة» من خلاله اهتمام المشاهدين بالأعمال الوطنية، مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، وهو ما أعقبه تقديم عدد من الأعمال الفنية المتميزة على نفس المنوال، خلال الموسم الدرامى الرمضانى كل عام.

وتخوض «المتحدة» السباق الرمضانى هذا العام بعملين يمكن تصنيفهما باعتبارهما الأضخم فى المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل، من حيث الإنتاج والقصة والتصوير، وأولهما مسلسل «الحشاشين»، من بطولة كريم عبدالعزيز.

واستحوذ مسلسل «الحشاشين» على اهتمام الغالبية العظمى من الجمهور، منذ طرح إعلانه الدعائى، وهذا يرجع إلى العديد من العوامل، أولها أنه مستوحى من قصة حقيقية، وينتمى إلى الأعمال التاريخية التى غابت عن الشاشة الصغيرة لفترة طويلة.

وينتظر أن يكون «الحشاشين» ملحمة تاريخية، وأن ينجح فى لمّ شمل العائلة لمشاهدته، باعتباره العمل العربى الأضخم فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، وذلك على مدار ٣٠ حلقة متواصلة، من إنتاج «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«سينرجى».

وبدا من الصور الأولى لمسلسل «الحشاشين» أنه يحمل العديد من عوامل الإبهار البصرى، بداية من الديكورات المميزة والجذابة، وهى عنصر مهم للغاية، إلى جانب عنصرى الإضاءة والأزياء، حيث يجعلك ذلك تعود لتعيش عصر هذه الجماعة المهمة فى التاريخ الإسلامى.

ويشارك فى بطولة «الحشاشين» كل من: كريم عبدالعزيز وفتحى عبدالوهاب وميرنا نورالدين وأحمد عيد، وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامى الشيخ وعمر الشناوى، ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر وتامر مجدى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وهو من إخراج بيتر ميمى.

العمل الثانى من نفس منطقة المسلسلات التاريخية ذات الإنتاج الضخم هو «جودر»، المستوحى من حكايات «ألف ليلة وليلة»، ويعيد إلى الأذهان تلك الملحمة العربية الشهيرة، التى كانت أحد معالم شهر رمضان، قبل أن تختفى لسنوات عديدة، لكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت إعادة الروح لها من جديد، مع تسخير كل الإمكانات لتقديمها فى أفضل صورة.

و«جودر» فانتازيا درامية فريدة من نوعها، وتعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان ٢٠٢٤، وتدور أحداثها حول «جودر» الصياد المصرى الذى تتعقد مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ويعتبر المفتاح الوحيد أمام العدو «شمعون» للوصول إلى كنوز الحكيم «شمردل» الأربعة.

ويعتبر مسلسل «جودر» بذلك عودة قوية لأعمال الفنتازيا والأسطورة فى الدراما المصرية، ويقدم حكايات «ألف ليلة وليلة» بشكل جديد ومختلف عما قُدم منذ سنوات عديدة فى التليفزيون المصرى، سواء على مستوى الحبكة الدرامية التى كتبها المؤلف أنور عبدالمغيث، أو على مستوى الصورة والإخراج، من خلال الاستعانة بفريق عالمى متخصص فى «الجرافيك»، إلى جانب تصميم الملابس بعناية شديدة لتتماشى مع الحقبة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

ويشارك فى مسلسل «جودر» كل من: ياسر جلال ونور وياسمين رئيس ووفاء عامر وتارا عماد، وجيهان الشماشرجى وأحمد ماهر وعايدة رياض ومحمود البزاوى، وفتوح أحمد ومايان السيد وعبدالعزيز مخيون، وأحمد بدير ومحمد التاجى وأحمد فتحى وأيتن عامر ومحمد على رزق، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركتى «ميديا هب» و«أروما»، ويتكون من ١٥ حلقة.

وبجانب هذين العملين الضخمين يشهد الموسم الرمضانى تقديم أعمال أخرى ضخمة من حيث وجود عدد كبير من النجوم، إلى جانب الديكورات وأماكن التصوير، من بينها مسلسل «بيت الرفاعى»، بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب وأحمد فؤاد سليم، و«المعلم»، بطولة مصطفى شعبان وأحمد فؤاد سليم وسهر الصايغ، و«الكبير أوى ٨»، بطولة أحمد مكى وعدد كبير من ضيوف الشرف.