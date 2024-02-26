الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أشرف زكى: الشركة المتحدة نوعت فى الأعمال الرمضانية

اشرف زكي
اشرف زكي

عبّر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمال مهمة تفيد المواطن على كافة الجوانب الترفيهية والثقافية، بأعمال مميزة وجدت طريقها للنجاح خلال الفترة الماضية.

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وأشار "زكي" إلى أن الشركة المتحدة استطاعت أن تضع لنفسها تفاصيل حياتية مهمة جعلت الجميع يشعر بما تقدمه من أعمال هامة بها ما يفيد الجمهور، ومنها ما يجعله يشعر بحالة سعادة لما في هذه الأعمال من قصص حياتية يعيش فيها ويشعر بها المواطن العادي.

وشكر أشرف زكي الشركة على ما تقدمه من أعمال متنوعة، خاصة في شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن كافة الأعمال التي تقدمها الشركة في رمضان بها أسس مهمة تؤكد نجاحها جماهيريًا قبل عرضها، خاصة حالة التنوع في المواضيع التي تناقشها خلال شهر رمضان 2024.

وقال نقيب الفنانين إن الشركة المتحدة استطاعت أن تحسن من الشكل العام للأعمال المعروضة والتي سوف تعرض، حيث أظهرت حالة رواج كبيرة تؤكد استقرار الأوضاع الفنية في مصر، كما أنها تعاونت مع المنتجين دون فرض أي سياسات احتكارية، وهذا فكر جديد ومتنوع يُحسب لها في سوق الدراما، وهو ما يظهر نتائج إيجابية يراها المشاهد، والدليل على ذلك نجاح الأعمال التي قدمتها قبل شهر رمضان على منصة "واتش إت" وعلى التليفزيون.

أشرف زكي أشرف زكى بالسبحة أشرف زكي رئيس الأكاديمية أشرف زكي نقيب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية راشرف زكي

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