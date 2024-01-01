أشرف زكى: فخور بنسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسى

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه سعيد جدًا بالتجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية ونجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن البعض كان يقول "هينجح هينج" فلماذا يشاركون؟، ولكن نسبة المشاركة كانت جميلة ومشرفة.

وأضاف “زكي”، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشاهد في غزة مؤلمة ويتمنى أن تنتهي، مشيرًا إلى أن نقابة الممثلين بادرت بعمل مؤتمر لدعم غزة كما أنهم من أول من ذهبوا لمعبر رفح وقدموا مؤتمرا صحفيا هناك.

العمل بنقابة الممثلين قدر وأنا من اخترته

وأكد أن العمل بنقابة الممثلين قدر وهو من اختاره لأنه محب له لأن التمثيل يحتاج للتفرغ ولكنه يحب مساعدة الناس داخل النقابة ويعيطها كل وقته.

وعبر عن سعادته بلقب "أبوالبنات" وأنه كان راضيًا منذ البداية ولم يتمنى إنجاب ذكر لأن ابنتيها “مايا ومريم”، هما كل حياته.