أشرف زكى لـ"إكسترا نيوز": ميلاد المطربين العرب لا يحدث إلا فى مصر

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن المهرجانات الفنية تدعم السياحة والاقتصاد، كما أنها تسمح بالتعرف على ثقافة الآخر وتعريفه بفنون الدولة المصرية.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال حوار خاص لـ"أكسترا نيوز"، أن ميلاد المطربين العرب لا يحدث إلا في مصر، مؤكدًا أن مصرساهمت في إبراز العديد من النجوم والنجمات في الوطن العربي.

وأكد أن ملف المهرجانات الفنية كان تائهًا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قامت بترتيبه وصنعت أجندة مليئة بالفعاليات، مضيفًا أن الخط البياني للسينما المصرية في تصاعد مستمر.

كما أشار الدكتور أشرف زكي، أن فتح مواسم جديدة خارج شهر رمضان، أسهم في تشغيل الكثير من الفنانين والتقنيين خلف الكاميرا، وهذا ساهمت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.