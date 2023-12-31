الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على احتفالات العاصمة التايلاندية بالعام الجديد

إحتفالات بانكوك
إحتفالات بانكوك

سلّطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على احتفالات دول العالم بالعام الجديد 2024، حيث نشرت صورًا حية ومباشرة من احتفالات بانكوك عاصمة تايلاند بالعام الجديد 2024.

أظهرت الصور عددًا من الألعاب النارية والمفرقعات، احتفالًا بالعام الجديد 2024، بالإضافة إلى إنارة عدد من المنشآت والأماكن العامة وذلك لاستقبال العام الجديد.

وفي مصر تزين ممشى أهل مصر لاستقبال المحتفلين بالكريسماس والعام الجديد، حيث قال مراسل قناة إكسترا نيوز، محمد أبوعيطة، إن ممشى أهل مصر فرصة للترويج السياحي لمدينة القاهرة، مؤكدًا أنه التقى عددًا من السياح الأجانب والعرب يحتفلون به ومنظر النيل.

اكسترا نيوز العاصمة التايلاندية احتفالات دول العالم بالعام الجديد 2024 بانكوك تايلاند

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