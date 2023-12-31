مراسل "إكسترا نيوز": ممشى أهل مصر يتزين لاحتفالات الكريسماس

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، محمد أبوعيطة، إن ممشى أهل مصر فرصة للترويج السياحي لمدينة القاهرة، مؤكدًا أنه التقى عددًا من السياح الأجانب والعرب يحتفلون به ومنظر النيل.

وأضاف: “ممشى أهل مصر يحتوي على أماكن للجلوس، والمراكب التي تصطف أمامه من أجل نقل الزوار والتنزه داخل مياه النيل التي تجذب العديد من محبي المناظر الطبيعية”.

وأشار إلى أن الممشى يحتوي على كافيهات ومطاعم، أسهمت فى إضافة البهجة والسعادة، خاصة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، والذي تزين من أجل الزوار.

وكان توافد العديد من المواطنين منذ قليل على ممشى أهل مصر، والذي يعد ضمن الأماكن الترفيهية والمتنزهات لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية.