وليد فواز: شركة سينرجي وش السعد عليا.. و"حق عرب" مليء بالصراعات

قال الفنان وليد فواز، إن تجربة مسلسل "حق عرب"، مليئة بالتفاصيل الهامة التي تجعل أي مشروع ممهد للنجاح ومن ضمنها أن المخرج إسماعيل فاروق مميز للغاية وناجح في إظهار مفردات الحارة الشعبية بطريقة تجعل المشاهد يراها حقيقية للغاية، كما أن تواجد أحمد العوضي في العمل جعلني سعيد للغاية، خاصة وأن دوري هو الشخص الذي يقف أمام العوضي .

وتابع فواز لـ"الدستور": “تركيبة الدور الذي اقدمه جذبني للاشتراك في المسلسل وقد وقعت في غرام ورق محمود حمدان، فهو كاتب سيناريو يستمتع به الممثل والمشاهد، فالعمل ملىء بالصراعات الكثيرة التي تتشابك منذ الحلقة الأولى”.

واختتم: "كما أن التعاون مع شركة سينرجي التي اعتبرها وش السعد عليا وتعاونا كثيرا ووجدنا النجاح طوال الوقت، وأتمنى أن نجد النجاح في هذا العمل أيضًا، فالجميع تحت قيادة إسماعيل فاروق يقدمون حالة فنية مميزة وجيدة للغاية، واختتم كلامي بعبارة "المسلسل هيكون دباح"، ومن يشاهد العمل سوف يفهم الكلمة بتفاصيلها .

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.