الإثنين 26 فبراير 2024
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024..  قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، عن معرفة قصة وابطال مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن البوستر التشويقي للمسلسل، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" القصة الكاملة للمسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم

ويواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تنتمي احداث مسلسل إمبراطورية ميم إلى الإطار اجتماعى، وتدور قصة العمل حول شخصية مختار أبوالمجد الأب الذى يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين فى الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته ويدخل فى حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده وبين حب جديد.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

- خالد النبوي

- حلا شيحة

- نور النبوي

- مايان السيد

- نشوى مصطفى

- محمود حافظ

- هاجر السراج

- محمد محمود عبد العزيز

- إلهام صفي الدين

- إيمان السيد

- نورهان منصور

- ليلى عز العرب

- يارا عزمى

- الطفلة منى زاهر

- الطفل آدم وهدان 

- المسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك 

- إخراج محمد سلامة 

- إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" على dmc حصريًا

دراما رمضان 2024.. نور النبوى يكشف تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم" (فيديو)

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

جدير بالذكر أن  شبكة قناة dmc اعلنت عن عرضها الحصري لمسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، طوال الشهر الكريم بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم من بطولة النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير لتكون البطلة هى الأم.

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