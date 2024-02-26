مسلسلات رمضان 2024.. عرض صدفة ومسار إجباري على القناة الأولى

حصلت القناة الأولى على حقوق عرض عدد من الأعمال الدرامية الجديدة والتي تعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024.

حيث حصلت على حقوق عرض مسلسلي صدفة للنجمة ريهام حجاج ومسار إجباري لكلا من عصام عمر واحمد داش ومن المقرر أن يتم الإعلان تباعًا عن باقي الأعمال الرمضانية المقرر عرضها على شاشة القناة الأولى بالتزامن مع عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024 على شاشة الأولى

يعرض مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى في رمضان 2024 بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة وdmc.

وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسار اجباري

كما تعرض القناة الأولى مسلسل "مسار إجبارى" بالتزامن مع عرضه على كلا من شاشة الحياة وON وcbc وهو معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.