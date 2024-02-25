الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح فيلم "رحلة 404" لـ منى زكي في 21 دار عرض أمريكية

فيلم رحلة 404
فيلم رحلة 404

بعد النجاح الكبير الذي حققه "رحلة 404" في مصر والعالم العربي، بدأ الفيلم برحلة جديدة من الجمعة الماضية في مختلف الولايات الأمريكية، حيث بدأ عرضه في 21 دار عرض في 14 ولاية وهى واشنطن ونيويورك وفلوريدا وتكساس وميشيغان إلينوي وفيرجينيا وأريزونا ونيو جيرسي وكاليفورنيا وتينيسي وجورجيا وكولورادو وكارولاينا الشمالية.

إيرادات فيلم رحلة 404 

على جانب آخر، تمكن الفيلم من كسر أرقام قياسية جديدة حيث وصلت إيرادات الفيلم في أسبوعه الرابع بدور العرض المصرية لما يقرب من 22 مليون جنيه، ليكون أعلى فيلم بتصنيف +18 من حيث الإيرادات في تاريخ شباك التذاكر المصري وكان الرقم القياسي السابق لفيلم عمارة يعقوبيان الذي عرض 2006 حيث كانت اجمالي ايراداته ما يقرب من 20 مليون جنيه، بالإضافة إلي كونه أول فيلم من بطولة نسائية مطلقة تتجاوز إيراداته 20 مليون جنيه مصري في تاريخ  شباك التذاكر المصري.

وحطّم الفيلم رقمين قياسيين مهمين بشباك التذاكر المصري، حيث أصبح الفيلم من بطولة نسائية مطلقة الأكثر ربحا في شباك التذاكر المصري خلال الثلاثين عامًا الماضية، فلقد كانت أعلي إيرادات تم تحقيقها هى 17.3 مليون جنيه لفيلم "أبو شنب" الذي عرض 2016، كما أصبح الفيلم الدرامي من بطولة نسائية مطلقة الأعلى ربحا، خاصة أن آخر فيلم صاحب رقم قياسي هو "إحكي يا شهرزاد" لمني زكي أيضا وحقق 12 مليون جنيه عام 2009، كما أن رحلة 404 سجل بذلك أعلى إيرادات في مشوار منى زكي السينمائي.

“رحلة 404” بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع،  من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد. 

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