متعة المشاهدة.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة متنوعة ومتميزة من الدراما خلال شهر رمضان المقبل 2024 التي تتنوع بين الكوميدي والاكشن والساسبنس والاجتماعي.

وقد كشفت الشركة المتحدة عن أماكن وقنوات عرض الأعمال الدرامية عبر شاشاتها المختلفة.

وخلال هذه السطور نرصد لكم الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات الشركة المتحدة.

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة

ON

أعلنت شبكة قنوات ON الفضائية عن خريطة مسلسلاتها المقرر عرضها عبر قنواتها بشكل حصري للجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، وجاءت قائمة المسلسلات كالتالي:

بيت الرفاعي



"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

الكبير أوي 8



"الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

جودر - ألف ليلة وليلة



المسلسل مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

حق عرب



“حق عرب” بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل كامل العدد +1



مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.



DMC

اما شبكة قنوات DMC تعرض خلال هر رمضان 2024 عدد من الأعمال الدرامية ومنها:

يحيى وكنوز

تعرض القناة مسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكتوز 3” الجزء الثالث “أرض الحكايات” بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

ويشارك في مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 3 - أرض الحكايات بالأداء الصوتي كل من الفنان عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبدالغفور، ليلى عزالعرب، قصواء الخليلي، ياسر الطوبجي.

الفنانة ريهام عبدالغفور هي من الشخصيات الجديدة التي انضمت لأبطال مسلسل يحيي وكنوز 3 المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال شخصية “نونيا” وهي شخصية جديدة في المسلسل، والتي أكد صنّاعه أنها ستكون مفاجآة الموسم الثالث منه، ولم تقدم بهذا الشكل في أي عمل درامي أو أنيميشن من قبل.

كما ستشارك الإعلامية قصواء الخلالي ضمن أبطال مسلسل يحيي وكنوز 3 وستلعب دور الملكة كليوباترا، لتكون هي أحدث الأبطال المنضمين للعمل الفني إلى الآن.

بدون سابق إنذار



ومسلسل "بدون سابق إنذار" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.

مسار إجباري

يعرض مسلسل "مسار إجباري الذي يخوض بطولته النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، عبر 3 قنوات وهم cbc وon والحياة، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

فراولة

كما تعرض شبكة قناة dmc عن عرضها لمسلسل “فراولة”.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوى وحلا شيحة ونور النبوى ومايان السيد ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

الحشاشين



وأعلنت قناة DMC عن عرضها مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبدالعزيز بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبدالوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبوباشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

عتبات البهجة



"عتبات البهجة"، كتب لها القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، وينتجها جمال العدل، ويشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبوباشا، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عزالعرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب

Cbc

مليحة

أعلنت شبكة قناة cbc عن عرض مسلسل مليحة الذي يخوض بطولته الفنان دياب والفنانة ميرفت أمين، عبر شاشتها طوال الشهر الكريم بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

سر الهي

كما أعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك في بطولته أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدى، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.



الحياة

صدفة

أعلنت قناة الحياة الفضائية عن عرض مسلسل “صدفة”، بطولة النجمة ريهام حجاج ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

المعلم

يعرض مسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان حصريًا عبر شاشة قناة الحياة بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت الإلكترونية.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.