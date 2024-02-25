الأحد 25 فبراير 2024
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فن

مسلسل حدوتة منسية| أبرز أحداث الحلقة 21.. هل ينجح أبناء سعاد في العثور عليها؟

حدوتة منسية
حدوتة منسية

حالة من الترقب الشديد للحلقات الجديدة من مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم بعد نجاح العمل في الاستحواذ على اهتمام الجمهور المصري والعربي. 

وزاد البحث عن مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر بعد اشتعال الأحداث وسخونتها بضياع سعاد فقدانها للذاكرة. 

وتصدر مسلسل حدوتة منسية تريند مواقع التواصل الاجتماعي واحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it. 

وحقق مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر ومجموعة متميزة من نجوم الفن نجاح كبير لتناوله العديد من القضايا الشائكة حول توزيع الميراث والخيانة والرومانسية وغيرها من القضايا التي تهم الشارع المصري. 

ويبحث الجمهور بكثرة عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على شاشة قناة cbc. 

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حدوتة منسية. 

موعد عرض الحلقة 22 مسلسل حدوتة منسية 

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 22 مساء اليوم الأحد على شاشة قناة cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

بينما تعرض الحلقة الجديدة 22 من مسلسل حدوتة منسية على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية. 

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أبرز أحداث مسلسل حدوتة منسية الحلقة 22

تعرض مساء اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية وتتناول الحلقة رحلة بحث نوح وأخواته عن ماما سعاد التي تركت منزل تقى لتلقي مصير مجهول بعد أن صدمتها سيارة وتفقد على أثرها الذاكرة لتبدأ بعدها رحلة معاناة في الشوارع فهل ينجح أبنائها في العثور عليها وهو السؤال الذي تجيب عنه الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية. 

قصة مسلسل حدوتة منسية 

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجه

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغني،محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين والعمل مكون من 30 حلقة.

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