مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

ننشر مسلسلات شهر رمضان 2024 حيث ينافس مسلسل "صيد العقارب" بقوة في مارثون السباق الرمضاني، إذ يعد من أحدث الأعمال الدرامية المصرية، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024، وهو من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.



مسلسلات شهر رمضان 2024



تظهر الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب، بدور الشخصية المتمردة على كل التقاليد والعادات، التي يحاول أهلها وأقاربها الدخول معها على صراعات على العادات والتقاليد.

قصة مسلسل صيد العقارب



أعتادت الفنانة غادة عبدالرازق على اختيار أدوراها الرمضانية بعناية شديدة، وتلعب النجمة غادة عبدالرازق في دور الفتاة التي من أصول صعيدية من خلال مسلسل صيد العقارب التي تدور أحداثه في إطار درامي عائلي، إذ تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

مسلسلات شهر رمضان 2024



ويعتبر ظهور أحمد ماهر خاص في المسلسل، إذ يجسد خلال أحداث صيد العقارب شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، ويجسد دور الرجل الشرقي الصعيدي الذي يظل متمسكًا بالعادات طوال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يتكون فريق العمل من عدة نجوم وهم:

غادة عبدالرازق

محمد علاء

رياض الخولي

سيمون

أحمد ماهر

أحمد سعيد عبدالغني

ميار الغيطي

أحمد ماجد

مجدي بدر

سامي مغاوري

منال سلامة

عفاف رشاد

محمد نجاتي

محمد علي رزق

محمود عبدالمغني

عماد صفوت

ميرنا الجوهري

ريم المصري

ويعد مسلسل صيد العقارب من إخراج المخرج الكبيرأحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ويشارك مسلسل صيد العقارب في مارثون الدراما الرمضانية 2024.

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