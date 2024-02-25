ننشر تفاصيل جدول أعمال مؤتمر ومعرض "المجلس الدولي للمطارات"

يفتتح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مساء اليوم الأحد، مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات والمقرر إقامته في القاهرة حتى 1 مارس 2024.

وأكد محروس، أن الاتحاد الدولي للمطارات الإفريقية بصفته صوت المطارات الإفريقية، لديه هدف رئيسي يتمثل في تمثيل وتعزيز المصالح الجماعية للمطارات الإفريقية مع توفير برامج وخدمات فعالة وعالية الجودة لتحقيق التنمية الآمنة والمستدامة لصناعة النقل الجوي في إفريقيا، لذلك تم توفير كافة الإمكانيات لظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر لهذا الحدث.



وأشار إلى أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر في الشركة القابضة تتابع على مدار الساعة كافة الجوانب التسويقية والمالية والإعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والإشراف على الأنشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لإخراج الحدث بشكل مميز.



ولفت إلى أن مصر لديها دورا مهما وفعالا في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.

جدول أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا





وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن اللجان المشكلة انتهت يومي 24-25 فبراير 2024 خلال الاجتماعات من مناقشة الآليات الإقليمية للسلامة والجوانب التقنية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والتنمية المستدامة حيث ناقش الرؤساء التنفيذيين بحضور شركاء الأعمال اجتماع مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إفريقيا رقم 71 بأحد الفنادق المصرية التابعة لمطار القاهرة.



ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات والمعرض المصاحب له خلال يومي ٢٦-٢٧ فبراير ٢٠٢٤ بقاعة الأميرة بدار القوات الجوية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني وعدد من الوزراء المصريين.



بينما يشهد ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ يومي اجتماعي لكافة الوفود المشاركة من جميع الدول ومن المقرر أن يتم عمل برنامج ترفهي للمشاركين لعدد من المناطق السياحية.



ويشهد ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ – ١ مارس ٢٠٢٤ استكمال فعاليات المؤتمر وورش العمل المقرر تنظيمها تحت عنوان من “أجل مطارات ذكية مستدامة فندق نوفوتيل”.



وتحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"؛ يعقد المؤتمر بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من 53 دولة إفريقية، كما يشارك في الفعاليات 265 مطارا دوليا و52 شريكا في قطاع الطيران، كما يشارك ما يقرب 40 متحدثا رسميا من مختلف الدول الإفريقية و200 مشارك على مستوى العالم و30 عارض للصناعة الطيران.

وتواصل لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية استعداداتها المكثفة لاستضافة هذا الحدث الهام تضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران في إفريقيا للحديث عن دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

أهم الموضوعات المطروحة للمناقشة



تناقش فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات وفقا لجدول الأعمال، عددًا من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية. كذلك الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.



كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الأفريقية مستقبلًا مع مراعاة أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.

فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية

وكان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، أكد في تصريحات سابقة أن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية، يؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها في دعم أوجه التعاون الإقليمي والقاري في مجال النقل الجوي، ويعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها؛ خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدني من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة في أعداد الركاب على مستوى القارة الإفريقية.



وأشار إلى أن المؤتمر يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع استراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.