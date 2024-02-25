استمرار اجتماع مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات الواحد وسبعون بالقاهرة

بدأت اليوم اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذين ومنتدي شركاء الأعمال ذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا) بفندق لوميريديان مطار القاهرة.

مستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية



و تناقش الاجتماعات التي تضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران في افريقيا دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.



وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.

وكان قام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (افريقيا) بالمرور علي اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل واعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات.

وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات حيث تقوم بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه افريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.

جدير بالذكر أن شاشات مباني الركاب 2 و3 يعرض عليها الاعلان الترويجي الخاص بالمؤتمر ليكون في استقبال ضيوف مصر القادمين من افريقيا وغيرها من الدول وذلك في اطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة والمراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي وانهاء اجراءات وصول الوفود والتسكين بالفنادق والانتقالات من والي المطار.