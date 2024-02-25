الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استمرار اجتماع مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات الواحد وسبعون بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

بدأت اليوم اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذين ومنتدي شركاء الأعمال ذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا) بفندق لوميريديان مطار القاهرة.

شاشات مطار القاهرة تتزين بشعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات (القاهرة 2024)

 

مستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية


و تناقش الاجتماعات التي تضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران في افريقيا دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

txt

المطارات: موضوعات مهمة على طاولة مؤتمر المجلس الدولى للمطارات


وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة  للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.

 

وكان قام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية  وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (افريقيا)  بالمرور علي اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات  ومتابعة سير العمل واعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات.
وتلعب  تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات  حيث تقوم  بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه افريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.

جدير بالذكر أن شاشات مباني الركاب 2 و3 يعرض عليها الاعلان الترويجي الخاص بالمؤتمر ليكون في استقبال ضيوف مصر القادمين من افريقيا وغيرها من الدول وذلك في اطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة والمراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي وانهاء اجراءات وصول الوفود والتسكين بالفنادق والانتقالات من والي المطار.

مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات الدولي للمطارات إقليم افريقيا أفريقيا مطار القاهرة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

مواد متعلقة

تحت شعار: نراكم في القاهرة الدولي للمطارات يطلق الموقع الرسمي لمؤتمر

الأكثر قراءة

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم