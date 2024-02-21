شاشات مطار القاهرة تتزين بشعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات (القاهرة 2024)

وصل الى القاهرة سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا، وذلك استعدادًا لعقد مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.



وقام الملاح خالد الألفي رئيس اللجنة الفنية والتنظيمة والمالية للمؤتمر وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال اللجنة التنظيمية؛ استعدادا لبدء الاجتماعات التحضيرية النهائية وعرض ماتم من تنفيذه علي أرض الواقع.



جدير بالذكر أن شاشات مباني الركاب 2 و3 يعرض عليها الإعلان الترويجي الخاص بالمؤتمر ليكون في استقبال ضيوف مصر القادمين من إفريقيا وغيرها من الدول، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة والمراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات وصول الوفود والتسكين بالفنادق والانتقالات من وإلي المطار.



جدير بالذكر، أن يناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.

حيث تتناول جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والإجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الاستدامة.



كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا، والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الإفريقية مستقبلًا مع مراعاة أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.