الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المطارات: موضوعات مهمة على طاولة مؤتمر المجلس الدولى للمطارات

شعار المؤتمر
شعار المؤتمر

كشف المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن أن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير حتى 1 مارس 2024 تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" يناقش عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية، حيث تتناول جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادى والاجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الاستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الاجتماعى مع تعزيز التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول والالتزام طويل الأمد فى تحقيق الإستدامة.

كما يناقش المؤتمر الاستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للاقتصاد العالمى، خاصة  فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الإفريقية مستقبلًا مع مراعاة أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والاجتماعية.

القابضة للمطارات تطلق شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ( القاهرة 2024)

 

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تحت شعار: نراكم في القاهرة الدولي للمطارات يطلق الموقع الرسمي لمؤتمر

مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا 

وكان قد أصدر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة توجيهات بضرورة توفير كل الإمكانات لظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر لهذا الحدث.

الجدير بالذكر أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر في الشركة القابضة تتابع علي مدار الساعة كل الجوانب التسويقية والمالية والإعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والإشراف على الأنشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود، وغيرها لإخراج الحدث بشكل مميز. 

مع اقتراب بدء فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من ٢٤ فبراير حتي ١ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران؛ تواصل لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية استعداداتها المكثفة لاستضافة هذا الحدث المهم.

المجلس الدولي للمطارات المطارات القاهرة المطارات بالقارة الإفريقية تحقيق الإستدامة قطاع الطيران

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