الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يتعاقد على المسلسل الإذاعي "جريمة نص الليل"

كواليس مسلسل جريمة
كواليس مسلسل جريمة نص الليل

تعاقد الفنان أحمد العوضي على المسلسل الإذاعي “جريمة نص الليل” والمقرر بثه عبر أثير إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان 2024، وبدأ العوضي صباح اليوم في تسجيل أولى حلقات المسلسل. 

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وكشف المؤلف محمود حمدان عن أولى صور العمل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر صورة معلقا عليها: “توكلنا علي الله المسلسل الإذاعي ( جريمة منتصف النيل ) للنجم أحمد العوضي يوميا في رمضان علي راديو ٩٠٩٠ الراديو 9090 El-Radio بإذنك يارب 2024 بتاعتنا”.

جريمة منتصف النيل تأليف محمود حمدان واخراج علي مصيلحي ومنتج منفذ امل عبد الحميد وشارك في الكتابه رضا طلبه وألحان الاغاني أكرم عادل. 

ويخوض النجم أحمد العوضي سباق مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" والذي  تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

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وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

وحرص القائمون على مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على التصوير داخل العديد من الأماكن التراثية، والتي من ضمنها منطقة المغربلين، شارع المعز، منطقة الجمالية.

وتستضيف منطقة الجمالية، وشوارع المعز وما بها من أحياء عتيقة تصوير أحداث مسلسل حق عرب، بالإضافة إلى أماكن أخرى من المتوقع اكتشافها قريبًا في رمضان، والذي يشهد قائمة طويلة من الأعمال المتنوعة، حيثُ يتسابق المسلسل، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية

أبطال مسلسل حق عرب 

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق

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