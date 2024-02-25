الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من بطولة صبري فواز وشيرين رضا.. موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

يسدل الستار هذا الأسبوع على حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وذلك بعد نجاح العمل في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة منذ انطلاق عرضه على شاشة قناة dmc. 

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الجديدة عبر شاشتي. Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على ان تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيا. 

ولفت مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني انتباه الجمهور تناوله العديد من الموضوعات الاجتماعية والأسرية التي تهم الجمهور المصري والعربي. 

وتصدر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني تريند جوجل َومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما تصدر قائمة الأعلى مشاهد في مصر والعالم العربي عبر منصة watch it. 

ويعد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من اهم المسلسلات التي عرضت في موسم شتاء 2024 على قنوات الشركة المتحدة. 

وزاد البحث مؤخرا عن موعد عرض حلقات العمل بين الجمهور خاصة مع اقتراب العمل من نهايته. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الجديدة. 

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موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني مساء اليوم الأحد على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساءً أما الإعادة الأولى للمسلسل ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا،  

بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

قصة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الجديدة 

مسلسل وبينا ميعاد من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.

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