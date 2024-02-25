بطولة صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" الحلقة 21

نجح مسلسل بين السطور لصبا مبارك وأحمد فهمي في الاستحواذ على اهتمام الجمهور منذ انطلاق أولى حلقات العمل على شاشة قنوات ON وON drama.

واستطاع مسلسل بين السطور أن يحجز له مقعد متقدم بين الأعمال المعروضة خلال موسم الأوف سيزون الذي ينتهي بحلول شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة 21

يعرض مسلسل بين السطور عبر شاشة قنوات ON من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور الحلقة 21 مساء اليوم الأحد على النجوم التالي:

تعرض الحلقة 21 مسلسل بين السطور لصبا مبارك على شاشة قناة ON E مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء والإعادة الساعة الثانية عشر صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم التالي، ويتم عرض الحلقات بصورة مجمعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

موعد إعادة مسلسل بين السطور 2024

بينما تعرض الحلقة الجديدة 21 من مسلسل بين السطور لصبا مبارك على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

وتصدر مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي قائمة الأكثر بحثا نظرا لموضوعه الشيق والمثير.

ويعد مسلسل بين السطور من أبرز الأعمال الدرامية المعروضة حاليا على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويبحث ملايين المشاهدين ومحبي الدراما التليفزيونية عن موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك.

وننشر خلال السطور التالية موعد عرض مسلسل “ بين السطور” الحلقة الجديدة وقصته وأبطاله.

قصة مسلسل بين السطور

وتواجه صبا مبارك مصير مجهول بعد القبض عليها أثناء تقديمها برنامجها الشهير بين السطور بتهمة قتل جيمي اندرسون بعد ظهور أدلة جديدة ضدها

وتدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور”، في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه أثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

أبطال مسلسل بين السطور لصبا مبارك

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين