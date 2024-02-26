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محمد الباز

فن

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل فادي إبراهيم

فادي ابراهيم
فادي ابراهيم

توفي الفنان اللبناني فادى إبراهيم صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، إذ تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات وأمر الأطباء بمنع الزيارات.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فادي إبراهيم


وتدهورت حالة الفنان الصحية في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه؛ نتيجة إصابته بمرض السكرى.

من هو فادى إبراهيم؟

يبلغ فادي إبراهيم من العمر 68 عامًا، متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر وبدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

وشارك معه في شانسونييه "والخير لقدام" لوليد خاطر، ثم في مسرحية للأطفال "حكاية ستي ام فؤاد"، ورشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، في مسلسل "الوحش" وهو أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"،

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين" كما خاض تجربة الإخراج في عملين. 

أعمال فادي إبراهيم في مصر 

شارك فادي إبراهيم في أعمال مصرية منها مسلسل "الزيبق" مع كريم عبدالعزيز 2017، و"تحت الأرض" مع أمير كرارة 2013، و"فرقة ناجي عطاالله" مع الزعيم عادل إمام 2012 وكان آخر أعماله في مصر مسلسل "قارئة الفنجان" مع الفنان أحمد فهمي 2021.

يشار إلى أن نقابة الفنانين في لبنان كانت أعربت عن استيائها من انتشار أخبار مغلوطة عن الفنان فادي إبراهيم، والتي تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة المادية للممثل، كي يتمكن من تلقي العلاج الخاص بغسيل الكلى.

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