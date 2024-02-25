مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "امبراطورية ميم" على dmc حصريا

أعلنت شبكة قناة dmc عن عرضها الحصري لمسلسل “امبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، طوال الشهر الكريم بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

يواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل، وتدور قصة العمل حول شخصية مختار أبو المجد الأب الذى يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين فى الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته ويدخل فى حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده وبين حب جديد.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم من بطولة النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير لتكون البطلة هى الأم.



مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوى وحلا شيحة ونور النبوى ومايان السيد نشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



وقدم خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك فى بطولته روى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور.