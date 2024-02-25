الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "امبراطورية ميم" على dmc حصريا

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

أعلنت شبكة قناة dmc عن عرضها الحصري لمسلسل “امبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، طوال الشهر الكريم بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

يواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل، وتدور قصة العمل حول شخصية مختار أبو المجد الأب الذى يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين فى الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته ويدخل فى حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده وبين حب جديد.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم من بطولة النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير لتكون البطلة هى الأم.

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوى وحلا شيحة ونور النبوى ومايان السيد نشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقدم خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك فى بطولته روى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور.

إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة خالد النبوي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني على dmc

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "صيد العقارب" حصريًا على cbc

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن البوستر الرسمي لـ"نورة"

حور أحمد: المخرج خالد مرعي رشحني لـ" بابا جه" وكواليس العمل ممتعة

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "جودر" حصريا على on

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| خريطة مسلسلات وبرامج وأنيميشن المتحدة

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن كواليس حصرية لمسلسل "فراولة"

"لو معاكى 3 مليون دولار".. شاهد مى سليم فى كواليس "سر إلهى"

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

"بن لادن" يؤدي واجب العزاء في هاني الناظر بمسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم