الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حور أحمد: المخرج خالد مرعي رشحني لـ" بابا جه" وكواليس العمل ممتعة

جريدة الدستور

قالت الفنانة حور أحمد إنها سعيدة بترشيح المخرج خالد مرعي لها لمشاركتها في مسلسل "بابا جه"، مشيرة إلى أنها تراه مخرج عبقري وحنون، وهو ما جعل كواليس العمل تكون ممتعة وتسيطر عليها حالة من البهجة والارتياحية.


وأضافت "حور" لـ الدستور أنها تجسد دور"رحمة" ابنة محمد البزاوي، وهو أب لـ 5 أبناء، مشيرة إلى أن المخرج خالد مرعي كان يحرص على جمع الأبناء في الكواليس، كتعارف قبل التصوير أكثر من مرة ليكون بينهم تناغم ويظهرون بأنهم أخوة بمصداقية شديدة وهو ما يحرص عليه المخرج دائمًا في كل أحداث العمل.


من جانبه، يواصل النجم أكرم حسنى تصويرمشاهد مسلسل بابا جه المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، حيث يقدم الكوميديا المعتادة عليه خلال العمل، الذى يظهر فيه بدور مدير فندق يفقد وظيفته بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.


وغاب أكرم حسنى عن رمضان الماضى بعد قدم مسلسل "مكتوب عليا" في شهر رمضان 2022، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.


يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين  والمؤلفين للتواجد، كما تتيح فرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، وأيضاً تتيح طرح أفكار أكثر تنوعا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.

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