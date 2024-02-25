الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني ونسرين أمين"

جريدة الدستور

منذ أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل بابا جه، للنجم أكرم حسني، وهو حقق رواجًا كبيرًا إذ مقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وينتمي إلى فئة المسلسلات 15 حلقة.

واستطاع مسلسل بابا جه أن يتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للعمل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كذلك عرضة على منصة WATCH IT الرقمي أيضًا.

قصة مسلسل بابا جه

من أعمال الدراما الكوميدية، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا، وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

تبدأ من هنا الأحداث من خلال تعرضه للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة قضايا اجتماعية وأسرية بطريقة لايت كوميدي.

ينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويناقش قضايا منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية على مدار حلقات المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان.

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أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك فى بطولته أمام النجم أكرم حسني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد، والطفلة جويا أحمد، كما يشارك فى احداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

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