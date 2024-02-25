مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "جودر" حصريا على on

يعرض مسلسل “جودر” الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من الفنانين حصيرًا على شاشة قناة أون بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش إت الإلكترونية.

المسلسل مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

المسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



وقال الموسيقار شادى مؤنس مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل "جودر" إن موسيقى هذا المسلسل ستكون موسيقى عالمية، حيث سيتم تسجيلها بأوركسترا روسى، وستحمل روح ألف ليلة وليلة وروح المغامرة وروح الرحلة المرتبطة برحلة شخصية جودر التى يقدمها الفنان والنجم ياسر جلال، فالموسيقى ستكون من نسيج الدراما المكتوبة.