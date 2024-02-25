مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن كواليس حصرية لمسلسل "فراولة"

طرحت منصة watch it الإلكترونية صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل “فراولة” الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

كواليس مسلسل فراولة

ونشرت watch it الإلكترونية صور الكواليس عبر صفحتها على فيس بوك، وعلقت قائلة: “لقطات حصرية من كواليس مسلسل فراولة”.

كواليس مسلسلات رمضان 2024

كواليس مسلسلات رمضان 2024

كواليس مسلسلات رمضان 2024

كواليس مسلسلات رمضان 2024

تجسد نيللى كريم شخصية فراولة ابنة حارس عقار وقارئة جيدة للفنجان ضمن أحداث مسلسل فراولة الذى يتواصل تصويره للعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وخلال الحلقات الأولى تلتحق فراولة بالعمل مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى و بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

أحداث مسلسل فراولة

وتخوض نيللى كريم فى فراولة تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ويأتى تقديم نيللى الكوميديا بعد نجاحها فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل عملة نادرة وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.