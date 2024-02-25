مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف عن البوستر الرسمي لـ"نورة"

طرحت منصة watch it الإلكترونية البوستر الرسمي لمسلسل الأطفال الاأنيميشن “نورة”، والمقرر عرضه طوال شهر رمضان الكريم المقبل، ويستهدف فئة الأطفال.

ونشرت منصة واتش إت البوستر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: انتظروا مسلسل الأنيميشن نورة على WATCH IT".

ويناقش مسلسل نورة جزء مهم يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيل.

وخصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024، وجبة درامية مميزة من مسلسلات الأنيميشن للأطفال والكبار أيضًا، على غرار السنوات الماضية وكان أبرزها مسلسل يحيى وكنوز الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين في الأعوام الماضية لتوصيل رسالة مهمة للأطفال.

كانت منصة WATCH IT الرقمية طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3”، والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

المسلسل أحد أعمال الـ animation التي تساعد الأطفال والكِبارعلى معرفة الكثير من المعلومات التاريخية بشكل مشوّق ومختلف، وحققت الأجزاء السابقة للمسلسل نجاحًا ملحوظًا وهو ما جعل القائمين عليه ينفذون جزء ثالث له.