الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "صيد العقارب" حصريًا على cbc

جريدة الدستور

أعلنت شبكة قناة cbc عن عرض مسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض بطولته النجمة غادة عبد الرازق عبر شاشتها طوال الشهر الكريم بشكل حصري.

 

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

وجدير بالذكر أن الموسيقار شادي مؤنس قدم من قبل الموسيقي التصويرية لعدد من المسلسلات في مواسم درامية رمضانية سابقة منها مسلسلات : الفتوة ، جزيرة غمام ، سوق الكانتو ، جمع سالم ، وقدم أيضًا الموسيقي التصويرية والتترات لمسلسل "جزيرة غمام"، كما قدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و" يا رب" و"ليه الطريق" ودويتو "باضحك من قلبى" الذي جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى.

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