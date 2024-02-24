السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. نور النبوي يكشف تفاصيل مسلسل "امبراطورية ميم" (فيديو)

نور النبوي مسلسل
نور النبوي مسلسل امبراطورية ميم

يواصل صناع وأبطال مسلسل “امبراطورية ميم” بطولة النجم خالد النبوي، تصوير مشاهد وأحداث العمل، والمقررعرضه للجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، وذلك عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وكشف الفنان نور النبوي والمشارك ضمن أبطال مسلسل “امبراطورية ميم” عن كواليس العمل وشخصيته التي يظهر بها خلال الأحداث، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة DMC الفضائية.

 

وقال نور البنوي انه يظهر خلال أحداث مسلسل "امبراطورية ميم” بشخصية تدعى “مروان أبو المجد”، مشيرا إلى إنه شخص يرى ذاته الأصلح والأحق في إدارة جميع الأشياء، مضيفا إلى أن كواليس العمل مليئة بالبجهة.

 

وأضاف أن أبطال مسلسل “امبراطوية ميم” جميعهم ملتزمون بمواعيد التصوير وعلى رأسهم النجم خالد النبوي.

 

مسلسل إمبراطورية ميم تدور احداثه في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، مسلسل "إمبراطورية ميم" هو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي وعدد من النجوم ومنهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وقصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

ومسلسل "إمبراطورية ميم" سبق وأن قدم في فيلم يحمل نفس الاسم وهو مأخوذًا عن الرواية الأصلية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس "إمبراطورية ميم"، والتي يسلط الضوء فيها على العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

 

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