مسلسلات رمضان 2024.. الأكشن والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمى لمسلسل "محارب" (فيديو)

كشفت الشركة المنتجة للمسلسل التليفزيوني "محارب"، الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد عن الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وسيطر الأكشن والإثارة على مشاهد الإعلان الرسمي لمسلسل "محارب"، والذي ظهر فيه حسن الرداد وهو يحاول إثبات براءته من تهمة قتل، والذي لفقت له ظلما فيما يحاول الفنان أحمد زاهر والفنانة نرمين الفقي الإيقاع به لأسباب خاصة تكشفها الأحداث خلال عرض المسلسل بالموسم الرمضاني.

قصة وأحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد شخصية شاب مصري من أسرة متوسطة، يعمل سائقا على ميكروباص، ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

ويحكي مسلسل محارب، قصة عزيز- محارب، الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.



وتستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.