السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الأكشن والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمى لمسلسل "محارب" (فيديو)

مسلسل محارب
مسلسل محارب

كشفت الشركة المنتجة للمسلسل التليفزيوني "محارب"، الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد عن الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وسيطر الأكشن والإثارة على مشاهد الإعلان الرسمي لمسلسل "محارب"، والذي ظهر فيه حسن الرداد وهو يحاول إثبات براءته من تهمة قتل، والذي لفقت له ظلما فيما يحاول الفنان أحمد زاهر والفنانة نرمين الفقي الإيقاع به لأسباب خاصة تكشفها الأحداث خلال عرض المسلسل بالموسم الرمضاني.

قصة وأحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد شخصية شاب مصري من أسرة متوسطة، يعمل سائقا على ميكروباص، ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

 

ويحكي مسلسل محارب، قصة عزيز- محارب، الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

 

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.


وتستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.

محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل حسن الرداد دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة حسن الرداد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل محارب احداث مسلسل محارب ميعاد عرض مسلسل محارب

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد

دراما رمضان 2024| "زيد بن سيحون".. ظهور مميز لأحمد عيد ببوستر مسلسل "الحشاشين"

رمضان 2024.. WATCH IT تكشف عن بوستر مسلسل الرسوم المتحركة "نور والكوكب السعيد"

دراما رمضان 2024.. رنا رئيس بالحجاب على بوستر مسلسل "سر إلهي"

ماجد المصري لـ"الدستور": أظهر كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "محارب"

مهرجان الإسماعيلية الدولي يحتفل بمئوية النادي الإسماعيلي والمخرج عبدالقادر التلمساني

بعد زواج 5 سنوات.. بسمة ماهر تعلن طلاقها من الفنان أحمد كشك

رامي جمال يشعل أجواء حفله الغنائي بسفح الأهرامات (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

ضبط عامل وسيدة حال ممارستهما الرذيلة داخل شقة سكنية بالمنصورة

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها في الدقهلية

التربية والتعليم تكشف مفاجأة بشأن قاتل طالب الثانوية "إيهاب أشرف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة