محمود حمدان: الشركة المتحدة توفر كل ما يحتاجه العمل لإنجاحه جماهيريًا

أكد المؤلف محمود حمدان أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفرت الكثير من العوامل التي تجعل أي عمل فني يتم تقديمه على أفضل شكل ممكن على مستوى الانتاج، خاصة وأن الشركة تعتني بشكل كبير بما يقدمه صناع الاعمال للجمهور، لافتًا إلى أن الأهم في عيون الشركة هو المشاهد وما يتم تقديمه له في أي موسم طوال العام.

وشكر حمدان في تصريح لـ الدستور، الشركة المتحدة عما تبذله من مجهود مضاعف طوال الوقت، حتى يتثنى لها تقديم الافضل للجمهور، من خلال أعمال تعايش الحياة الجارية بكل تفاصيلها، كما انها تعطي حلول خلال القصص حتى يعيش المتفرج في حالة فنية مكتملة.

أعمال درامية متميزة

وأشار حمدان أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تقدم طوال العام وخاصة شهر رمضان المقبل عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة، لافتًا إلى أن هناك خبرة وقوة في الإنتاج، وحينما تتوفر جميع مقومات النجاح من سيناريوهات مهمة تبرز إبداع الفنان المصري، والذي عاد بقوة كبيرة بشكل مختلف ومميز مؤخرًا من خلال الكوادر التي تختار الاعمال المقدمة على أفضل شكل ممكن.

يشارك المؤلف محمود حمدان بقوة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ووضع بصمته على عدد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية، التي تعرض خلال موسم رمضان المقبل الذي يفصلنا عنه أيام قليلة وهو يعتبر موسمًا حصريًا لعرض معظم الأعمال الدرامية والإذاعية، ومن ضمن تلك الأعمال المسلسل التليفزيوني حق عرب للنجم أحمد العوضي، المسلسل التليفزيوني غالية بـ100 راجل للفنانة سمية الخشاب، بالإضافة إلى العمل الإذاعي مسلسل جريمة منتصف الليل للفنان أحمد العوضي أيضًا.

ويشارك في بطولة "حق عرب" الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانين، بجانب الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.