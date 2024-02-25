الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لأعمال المؤلف "محمود حمدان " في رمضان

المؤلف محمود حمدان
المؤلف محمود حمدان

يشارك المؤلف محمود حمدان بقوة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ووضع بصمته على عدد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية، والتي تعرض خلال موسم رمضان المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة وهو يعتبر موسم حصري لعرض معظم الأعمال الدرامية والإذاعية، وفي التقرير التالي نستعرض لكم التفاصيل الكاملة لأعمال المؤلف محمود حمدان التلفزيونية والإذاعية.

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مسلسلات رمضان 2024.. السيناريست محمود حمدان ينتهي من كتابة مسلسل "حق عرب"

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المؤلف محمود حمدان يروج لمسلسل "حدوتة منسية" بصورة مع نداء شرارة

أعمال محمود حمدان 

يقدم المؤلف محمود حمدان خلال موسم رمضان 2024، عدد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية بمشاركة عدد من نجوم الوسط الفني، ومن ضمن تلك الأعمال المسلسل التلفزيوني حق عرب للنجم أحمد العوضي، المسلسل التلفزيوني غالية بـ100 راجل للفنانة سمية الخشاب، بالإضافة إلى العمل الإذاعي مسلسل جريمة منتصف الليل للفنان أحمد العوضي أيضا.

مسلسل حق عرب

وتدور أحداث "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، في إطار تشويقي رومانسي أكشن؛ إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه وهي دور "عرب السويركي" ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب.

ويشارك في بطولة "حق عرب" الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانين، بجانب الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

جريمة منتصف الليل

جريمة منتصف النيل مسلسل إذاعي تأليف محمود حمدان واخراج علي مصيلحي ومنتج منفذ امل عبد الحميد وشارك في الكتابه رضا طلبه وألحان الاغاني أكرم عادل.

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على المسلسل الإذاعي “جريمة نص الليل” والمقرر بثه عبر أثير إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان 2024، وبدأ العوضي صباح اليوم في تسجيل أولى حلقات المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024 رمضان مسلسلات رمضان المؤلف محمود حمدان أحمد العوضي حق عرب جريمة منتصف الليل

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