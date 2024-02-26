الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد انتهاء تصوير مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

على قدما وساق تقوم الفنانة غادة عبدالرازق بتصوير أحداث مسلسلها الجديد “صيد العقارب”، والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2024 على قناة سي بي سي، بعدما أعلنت القناة عرضها على شاشتها في أيام الماراثون الرمضاني.

مسلسل صيد العقارب 

وعلمت “الدستور”،أن غادة عبدالرازق من المتوقع أن تنتهي من تصوير مسلسل صيد العقارب في غضون اسابيع قليلة، حيث من المرجح ان تنتهي من تصوير مشاهدها في الأسبوع الأول لشهر رمضان المقبل.

txt

أشرف زكى: الشركة المتحدة نوعت فى الأعمال الرمضانية

txt

محمد حماقى يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية

txt

وليد فواز: شركة سينرجي وش السعد عليا.. و"حق عرب" مليء بالصراعات

txt

مسلسل "حدوتة منسية".. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله الحلقة الـ21

txt

موعد عرض مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك الحلقات الجديدة الـ20

txt

مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "عتبات البهجة" ليحيى الفخرانى

txt

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لـ صبري فواز وشيرين رضا الحلقة الـ31

txt

دينا فؤاد لـ"الدستور": "حق عرب" تحد جديد.. وسعيدة بالعمل مع العوضي

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صيد العقارب "غادة عبدالرازق"

txt

وفاء عامر: سأنتهى من "حق عرب" فى هذا الموعد.. انتظروا "إبداعًا مختلفًا" (خاص)


قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

كما يتناول العمل تفاصيل تمرد غادة عبدالرازق على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبد الرازق، وتتصاعد الأحدث، في إطار من الدراما التشويقية المليئة بالمفاجأت طوال حلقات العمل الرمضاني الذي تبلغ عدد حلقاته الـ 30 حلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "صيد العقارب" حصريًا على cbc

"الدستور" تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق (فيديو)

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

الجدير ذكره ان غادة عبدالرازق قد شاركت قبل شهر رمضان في عمل درامي لاقى ردود افعال ايجابية للغاية حمل اسم “حدث بالفعل”.

صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل غادة عبد الرازق دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة غادة عبد الرازق رياض الخولي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

مواد متعلقة

أشرف زكى: الشركة المتحدة نوعت فى الأعمال الرمضانية

محمد حماقى يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية

وليد فواز: شركة سينرجي وش السعد عليا.. و"حق عرب" مليء بالصراعات

مسلسل "حدوتة منسية".. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله الحلقة الـ21

موعد عرض مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك الحلقات الجديدة الـ20

مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "عتبات البهجة" ليحيى الفخرانى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لـ صبري فواز وشيرين رضا الحلقة الـ31

دينا فؤاد لـ"الدستور": "حق عرب" تحد جديد.. وسعيدة بالعمل مع العوضي

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

المرشحون لخلافة "اشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

وصول جثمان أحمد شوقى العطار لمسجد مصطفى محمود

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي