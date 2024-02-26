مسلسلات رمضان 2024.. موعد انتهاء تصوير مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

على قدما وساق تقوم الفنانة غادة عبدالرازق بتصوير أحداث مسلسلها الجديد “صيد العقارب”، والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2024 على قناة سي بي سي، بعدما أعلنت القناة عرضها على شاشتها في أيام الماراثون الرمضاني.

مسلسل صيد العقارب

وعلمت “الدستور”،أن غادة عبدالرازق من المتوقع أن تنتهي من تصوير مسلسل صيد العقارب في غضون اسابيع قليلة، حيث من المرجح ان تنتهي من تصوير مشاهدها في الأسبوع الأول لشهر رمضان المقبل.



قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

كما يتناول العمل تفاصيل تمرد غادة عبدالرازق على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبد الرازق، وتتصاعد الأحدث، في إطار من الدراما التشويقية المليئة بالمفاجأت طوال حلقات العمل الرمضاني الذي تبلغ عدد حلقاته الـ 30 حلقة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

الجدير ذكره ان غادة عبدالرازق قد شاركت قبل شهر رمضان في عمل درامي لاقى ردود افعال ايجابية للغاية حمل اسم “حدث بالفعل”.