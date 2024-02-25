"الدستور" تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق (فيديو)

نشرت جريدة الدستور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو عن عودة الفنانة غادة عبدالرازق بقوة في السباق الرمضاني 2024، من خلال مسلسل صيد العقارب، والذي ينافس بقوة في الدراما الرمضانية على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



تطرقت الدستور من خلال الفيديو، للحديث عن الدور المثير جدًا الذي تلعبه النجمة غادة عبدالرازق في المارثون الرمضاني، والذي تقوم فيه بدور الأبنة الصعيدية التي تتمرد على عائلة والعادات والتقاليد وتحطمها بعد انتقالها للعيش في القاهرة برفقه والدها.



تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المارثون الدراما الرمضاني 2024 بالعديد من الأعمال المثيرة والمشوقة، والتي تضم العديد من الإبداعات في الدراما التشويقية، والكوميدية، والعائلية، والتاريخية، والشعبية، والأكشن.



ينافس مسلسل "صيد العقارب" بقوة في مارثون السباق الرمضاني، إذ يعد من أحدث الأعمال الدرامية المصرية، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024، وهو من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.

قصة مسلسل صيد العقارب



تدور أحداث المسلسل حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يتكون فريق العمل من عدة نجوم وهم:

غادة عبدالرازق

محمد علاء

رياض الخولي

سيمون

أحمد ماهر

أحمد سعيد عبدالغني

ميار الغيطي

أحمد ماجد

مجدي بدر

سامي مغاوري

منال سلامة

عفاف رشاد

محمد نجاتي

محمد علي رزق

محمود عبدالمغني

عماد صفوت

ميرنا الجوهري

ريم المصر

ويعد مسلسل صيد العقارب من إخراج المخرج الكبيرأحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.