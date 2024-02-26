الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الأرز الشعير الآن 2024.. أسعار طن الأرز في الأسواق المصرية

سعر الأرز الشعير
سعر الأرز الشعير

زاد البحث عن سعر الأرز الشعير الآن 2024 في الأسواق المصرية من قبل ربات البيوت وذلك عقب توافر السيولة الدولارية في البنوك والافراج الجمركي عن سلع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام المقبلة وتوقع انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة قبل شهر رمضان المبارك.

سعر الأرز الشعير الآن 2024

شهد سعر الأرز الشعير الآن 2024 تراجع خلال الأيام الماضية في الأسواق المحلية لدى تجار الجملة بقيمة 800 جنيه في الطن الواحد مما يؤثر على المستهلك في المحلات التجارية قريبا قبل شهر رمضان المبارك وذلك إثر توفير السيولة الدولارية في البنوك المصرية نتيجة توقيع صفقة رأس الحكمة.

فيما تراجع سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة بقيمة تتراوح من 100 - 200 جنيه بالطن ويتعتبر الأرز من المحاصيل الزراعية الهامة التي يتم تحديد سعرها وفقا لطبيعته وجودته حيث يتوقع الجميع استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية بسبب الافراج الجمركي.

300 جنيه في الطن.. انخفاضات جديدة في أسعار الأرز في الأسواق

لجنة الأرز: نتوقع زيادة طفيفة في أسعاره خلال شهر رمضان

أسعار طن الأرز في الأسواق المصرية 

يعرض الدستور للقراء أسعار طن الأرز في الأسواق المصرية عقب التراجع الذي شهده السوق المصري خلال الساعات الماضية نتيجة الافراج الجمركي للسلع الغذائية وتوفير السيولة الدولارية في البنوك حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

  • سجل سعر طن أرز الشعير الحبة العريضة نحو 19000 جنيه عقب تراجعها بقيمة 200 جنيه.
  • سجل سعر طن أرز الشعير الحبة الرفيعة نحو 18500 جنيه عقب تراجعها بقيمة 100 جنيه.
  • سجل سعر طن أرز الأبيض بكسر 3 % نحو 29800 جنيه عقب تراجعها بقيمة 800 جنيه.
  • سجل سعر طن أرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5 % نحو 28000 جنيه عقب تراجعها بقيمة 1000 جنيه.

طن الشعير بـ19 ألف جنيه.. أسعار الأرز للجملة في الأسواق اليوم

النجارى: 15% زيادة فى استهلاك المصريين الأرز خلال رمضان

استهلاك المصريين للأرز في رمضان 2024

يزيد المصريين من استهلاكهم خلال شهر رمضان بنسبة 15 % عن باقي شهور السنة حيث وصلت المساحة المرزوعة أرز في مصر مليون و5 آلاف فدان ويتوقع زيادتها بشكل سنوي خلال السنوات المقبلة حيث تعتمد الأسعار في السوق المصري لكافة السلع الغذائية على العرض والطلب.

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