بعثة بيراميدز تؤدى صلاة الجمعة بمدينة لوبومباشى وجاهزية بوبو وحافظ

أدت بعثة فريق بيراميدز، صلاة الجمعة، بفندق الإقامة في مدينة لوبومباشي على هامش تجهيزات الفريق لخوض مباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر غد السبت، على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأذن لصلاة الجمعة إسلام عيسى، لاعب الفريق، وألقى الخطبة وأم البعثة في صلاة الجمعة الدكتور حمادة أحمد، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ودارت الخطبة حول ليلة النصف من شعبان وفضل هذا الشهر والاستعداد لشهر رمضان المبارك، وكذلك الإخلاص في العمل والإيمان بالله وقدرته وعطائه.

وفي السياق ذاته، اطمأنت بعثة نادي بيراميدز على حالة الثنائي كريم حافظ ومحمد رضا بوبو، بعدما تحسنت حالتهما الصحية بعد الإصابة بنزلة برد حالت دون مشاركتهما بشكل طبيعي في التدريب الأول للفريق في الكونغو، والذي أقيم أمس قبل مواجهة مازيمبي.

وتعرض كريم حافظ وبوبو لنزلة برد بعد وصول البعثة إلى لوبومباشي، وأجرى الجهاز الطبي الإجراءات اللازمة، حيث شارك كريم حافظ في جزء بسيط من تدريب أمس، بينما لم يتمكن بوبو من المشاركة في التدريب الأول.

واطمأن الجهاز على حالة الثنائي قبيل التدريب الأخير الذي يقام عصر اليوم باستاد مازيمبي وقدرتهما على المشاركة في التدريب بالكامل بصورة طبيعية بعد استجابتهما للعلاج.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لـ"بيراميدز"، أعلن عن قائمة السماوي لرحلة الكونغو، حيث ضمت 24 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

موقف بيراميدز بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الرابع والأخير من المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بالتساوي مع نواذيبو الموريتاني.