الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استعدادا لمواجهة الحسم.. بيراميدز يخوض تدريبين على ستاد مازيمبي

بيراميدز
بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز، أول تدريباته اليوم الخميس، في مدينة لوبومباشي بالكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي، في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر السبت المقبل 24 فبراير الجاري، على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي، في إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة.

ومن المقرر أن يخوض السماوي أول تدريباته في الثالثة عصر اليوم، على ستاد مازيمبي والذي يستضيف اللقاء، حيث من المقرر أن يخوض الفريق تدريبين على ملعب المباراة طبقا للائحة، التي تمنح الضيف فرصة التدريب مرتين على ملعب اللقاء إذا كان من النجيل الصناعي وهو ما ينطبق على ملعب مازيمبي.

ووصلت بعثة بيراميدز مساء أمس الأربعاء، إلى لوبومباشي على متن رحلة طيران خاصة، بعد رحلة استغرقت 7 ساعات ونصف، بعدما خاض تدريبا صباحيا في ملعب الدفاع الجوي قبيل السفر مباشرة.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لـ"بيراميدز"، أعلن عن قائمة السماوي لرحلة الكونغو، حيث ضمت  24 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر. 

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي. 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا. 

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

موقف بيراميدز بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الرابع والأخير من المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط باتساوي مع نواذيبو الموريتاني.

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