بيراميدز يفوز 3-2 على زد وديًا قبل رحلة الكونغو

انتهت مباراة بيراميدز وزد الودية بفوز فريق نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف بيراميدز الأول رمضان صبحي في الدقيقة ٢٤ من ركلة جزاء، وأضاف الثاني دودو الجباس من ركلة جزاء في الوقت الإضافي من الشوط الأول، وأضاف الجباس الهدف الثالث في الشوط الثاني من تمريرة مميزة من رمضان صبحي، بينما سجل زد هدفه الأول في الدقيقة ٣٩، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ١٥ من الشوط الثاني.

ويستعد فريق نادي بيراميدز للسفر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي يوم ٢٤ فبراير الجاري، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - عبدالرحمن جودة - محمود دونجا - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الثاني مشاركة الحارس أحمد ميهوب ويوسف أسامة نبيه ومحمود صابر، والمدافع الشاب يوسف صابر مواليد ٢٠٠٣، وصامويل أومسا، وأوجو صامويل.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وزد الودية بتقدم فريق نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف بيراميدز الأول رمضان صبحي في الدقيقة ٢٤ من ركلة جزاء، وأضاف الثاني دودو الجباس من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، بينما سجل زد هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٩.

ويستعد فريق نادي بيراميدز للسفر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي يوم ٢٤ فبراير الجاري فق إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - عبدالرحمن جودة - محمود دونجا - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس