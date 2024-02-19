الإثنين 19 فبراير 2024
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رياضة

رمضان صبحى يقود تشكيل بيراميدز فى ودية زد استعدادا لـ"مازيمبى"

رمضان صبحى
رمضان صبحى

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة زد إف سي الودية التي تقام في الثالثة عصر اليوم على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق نادي بيراميدز للسفر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي يوم 24 فبراير الجاري في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل بيراميدز أم زد إف سي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - محمود دونجا - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل سجله أحمد سامي في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وعبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل مؤكدا أنها 3 نقاط مهمة للغاية خاصة وأنها ستعيد الثقة للاعبين في غرف الملابس، وكان بالإمكان الفوز بنتيجة أكبر لولا التأخر في التسجيل موضحا أن الفوز مهم للغاية قبل رحلة صعبة إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المدير الفني أن المواجهة كانت قوية وصعبة في ظل قوة المتافس ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحوذ وكان الأفضل وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر ولكن الفوز مهم للغاية بغض النظر عن النتيجة حتى يبني الجهاز الفني عليها في التطوير والتقدم بصورة أفضل مستقبلا.

وحقق فريق بيراميدز انتصارًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم “دوري نايل” موسم 2023-2024.

وسجل محمد رضا بوبو هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة مروان حمدي، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

ى استاد الدفاع الجوي بيراميدز للسفر إلى الكونغو بيراميدز للسفر إلى الكونغو شريف إكرامى

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