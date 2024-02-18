الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يحتفي بالتوأم في مباراة الاتحاد السكندري

التوأم
التوأم

احتفى نادي بيراميدز بتواجد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على هامش وجودهم في ملعب الدفاع الجوي، لمتابعة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري، في حضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وأهدى ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، الكابتن حسام حسن قميص النادي بالرقم ٩، والكابتن إبراهيم حسن القميص رقم ٢، تقديرا لهما واحتفالا بتوليهما مسئولية قيادة منتخب مصر حتى عام 2026.

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري، والتي تجمعهما على ستاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم “دوري نايل” موسم 2023-2024.

وسجل محمد رضا بوبو هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة مروان حمدي، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وسجل مصطفى فتحي هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة 26 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أسامة جلال من الجهة اليسرى، لكن تم إلغائه أيضًا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

أما عن تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري، فشهد البدء بالثلاثي مصطفى فتحي، فاخري لاكاي، مروان حمدي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فاخري لاكاي - مروان حمدي

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز في دوري نايل

ومن جهته كشف طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع:هشام صلاح - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - عمرو صالح

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - كريم الديب - شريف رضا

خط الهجوم: عبدالغني محمد - بنجامين بواتنج

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 19 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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