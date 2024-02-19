الشوط الأول.. بيراميدز بتقدم بهدفين على زد ودياً

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وزد الودية بتقدم فريق نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف بيراميدز الأول رمضان صبحي في الدقيقة ٢٤ من ركلة جزاء، وأضاف الثاني دودو الجباس من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، بينما سجل زد هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٩.

ويستعد فريق نادي بيراميدز للسفر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي يوم ٢٤ فبراير الجاري فق إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - محمود دونجا - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس