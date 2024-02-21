الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل القائمة النهائية لفريق بيراميدز استعداد لمواجهة مازيمبي

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة رحلة الكونغو تمهيدا لمواجهة مازيمبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت المقبل على استاد مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

قائمة نادي بيراميدز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

بعثة بيراميدز تغادر إلى الكونغو اليوم

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى لوممباشي على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد، حيث أدى الفريق تدريبا أخيرا بملعب الدفاع الجوي قبل السفر، على أن يخوض تدريبين في الكونغو على ملعب المباراة.

ولعب بيراميدز مباراة ودية امام زد الودية بفوز فريق نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف بيراميدز الأول رمضان صبحي في الدقيقة ٢٤ من ركلة جزاء، وأضاف الثاني دودو الجباس من ركلة جزاء في الوقت الإضافي من الشوط الأول، وأضاف الجباس الهدف الثالث في الشوط الثاني من تمريرة مميزة من رمضان صبحي، بينما سجل زد هدفه الأول في الدقيقة ٣٩، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ١٥ من الشوط الثاني.

 

محمد رضا أحمد سامي حراسة المرمى أحمد الشناوي دور المجموعات لدوري الأبطال بملعب الدفاع الجوي

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