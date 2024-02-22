الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يخوض أول تدريباته بالكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي (صور)

مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو

خاض فريق بيراميدز، أول تدريباته في مدينة لوبومباشي بالكونغو، استعدادا لمواجهة نظيره نادي مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر السبت المقبل، على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران والذي استمر لقرابة ساعة ونصف، على ستاد مازيمبي وهو الملعب الذي تقام عليه المباراة، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي بأحقية الضيف في تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

وأظهر لاعبو بيراميدز حماسا كبيرا خلال التدريبات وركز المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على مجموعة من الوحدات البدنية وبعض الجمل الخططية، وتدريبات منفردة للمدافعين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني والأخير في الثالثة من ظهر غد الجمعة، على ستاد مازيمبي والذي يشهد فتح التدريب لمدة ١٥ دقيقة أمام الإعلام طبقا لتعليمات الكاف.

 

بعد تعرضها لحادث سير.. نائب رئيس "مازيمبي" يزور بعثة بيراميدز بالكونغو

وفي سياق متصل، زار فريدريك كيتينجي نائب رئيس نادي مازيمبي بعثة نادي بيراميدز في لوبومباشي والتي تستعد لخوض لقاء مازيمبي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

والتقى نائب رئيس مازيمبي في مقر إقامة بيراميدز، المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز ورئيس البعثة، مؤكدا أن العقبات التي واجهت البعثة منذ وصولها إلى لوبومباشي، غير مقصودة بالمرة خاصة بعد حادث الحافلة واصطدامها بسيارات البعثة، وكذلك واقعة التأخير المفاجئ لأول تدريبات الفريق في الكونغو بحجة وجود أعمال صيانة.

وأكد “كيتينجي” اعتزاز ناديه بوجود بعثة بيراميدز في لوبومباشي، مشددا على أن رئيس النادي مويس كاتومبي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمهندس ممدوح عيد وأنه أرسله لتوضيح ما حدث من بعض الأخطاء، نظرا لتواجد رئيس النادي خارج المدينة، وطلب توفير كل شيء لبعثة بيراميدز وحرص على التواصل من أجل الاطمئنان على البعثة.

مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
مران بيراميدز بالكونغو
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