الخميس 22 فبراير 2024
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رياضة

بعد تعرضها لحادث سير.. نائب رئيس "مازيمبي" يزور بعثة بيراميدز بالكونغو

نائب رئيس نادى مازيمبى
نائب رئيس نادى مازيمبى يزور بعثة براميدز

قام فريدريك كيتينجي نائب رئيس نادي مازيمبي، بزيارة بعثة نادي بيراميدز في لوبومباشي، والتي تستعد لخوض لقاء مازيمبي في إطار دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي في الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي زيارة نائب رئيس مازيمبي لبعثة الفريق السماوي، بعد تعرض البعثة لحادث سير فور وصولها للكونغو الديمقراطية الأربعاء.

والتقى نائب رئيس مازيمبي في مقر إقامة بيراميدز، المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز ورئيس البعثة، مؤكدا على أن العقبات التي واجهت البعثة منذ وصولها إلى لوبومباشي، غير مقصودة بالمرة خاصة بعد حادث الحافلة واصطدامها بسيارات البعثة، وكذلك واقعة التأخير المفاجئ لأول تدريبات الفريق في الكونغو بحجة وجود أعمال صيانة.

وأكد “كيتينجي” للمهندس ممدوح عيد، اعتزاز ناديه بوجود بعثة بيراميدز في لوبومباشي، مشددا على أن رئيس النادي مويس كاتومبي، أرسله لتوضيح ما حدث من أخطاء،  وطلب توفير كل شيء لبعثة بيراميدز وحرص على التواصل من أجل الاطمئنان على البعثة.

وأكد المهندس ممدوح عيد، تفهمه لما حدث مشددا على اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه برئيس نادي مازيمبي ومشيدا بالعلاقات الطيبة والكبيرة بين الناديين.

 

24 لاعبا بقائمة بيراميدز لرحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لـ"بيراميدز"، أعلن عن قائمة السماوي لرحلة الكونغو، حيث ضمت  24 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر. 

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي. 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا. 

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

 

موقف بيراميدز بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الرابع والأخير من المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط باتساوي مع نواذيبو الموريتاني.

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